台灣房地近期火熱，連帶電梯銷售暢旺，台灣電梯市占率第一的永大(1507)，目前手上接單全滿，但因近期缺工影響，認列進度放緩，明年進度可望加快；此外，大陸上海永大新接訂單也是火燙，上海及天津廠產能利用率達8成，在兩岸新梯陸續認列下，預期2021年將會是永大近年來的爆發期。

今年受到疫情影響，各國嚴格管控出入境，導致台灣外勞人數驟降，國內缺工問題嚴重，影響建案進度，跟不上台灣火熱的房市景氣。尤其房市越好，推案量加大，電梯需求越大，永大指出，台灣新接電梯訂單目前是滿的，但電梯受建案進度因缺工延誤，最後一哩路的安裝及驗收階段無法完成，認列也被迫延後，預估今年電梯出貨台數維持雙位數成長不變，2021年會進一步反映今年的接單表現。

上海永大努力提升市占率及出貨台數，目前單月出貨量達到1500台，6月已經單月正式轉盈，前8月出貨台數年增率接近2成，上海及天津廠產能利用率都達8成，上海永大的成長幅度優於整個大陸電梯產業，也是少數成長的公司，今年上海永大全年損平無虞，出貨25000台目標將可達陣。

由於兩岸今年接單狀況不錯，將隨著客戶建案完工持續認列，整體永大營運可說是今年開始加溫，2021年進入沸騰階段。

(時報資訊)