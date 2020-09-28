代表大同市場派的預定董事長林文淵今天表示，歡迎大同(2371)董事長林郭文艷來一起談「合作」，能合作是最好的。但截至目前為止，並未獲大同公司的任何回應。而且，據聽聞，林郭文艷曾放話，「誰都可以當大同董事長，就是不要林文淵。」

林文淵表示，我和中資沒有往來，和民進黨高層也沒有往來，此生唯一希望，如果大同能在我手中整頓好，那會是這輩子最大的安慰。

林文淵今天下午和三圓建設董事長王光祥共同舉行記者會，對於外屆質疑林文淵和民進黨的關係。林文淵強調，我沒有加入民進黨，曾經在陳水扁擔任台北市長時代被任命為政務官。我也告訴陳水扁，我的票沒有投給你，我們全家是國民黨。當時陳水扁回答我，沒關係，我只問你願不願意跟我一起來為台北市民服務。我回答可以。即便如此，我也沒有加入民進黨，從來沒有加入民進黨。

對於外傳林文淵打著蔡英文總統的旗幟，要將中資漂白，林文淵表示，大同市場派沒有中資的問題，自已和蔡英文總統真的不熟，和蔡總統當面見面談話，不超過3次。也有人說我是扁家的財務長，我經過特偵組的淬煉，我是管帳的人、我不管錢，我對預算控管非常嚴格，甚至得罪了當時的羅文嘉，因為新聞部門花太多錢，預算被我砍。

(時報資訊)