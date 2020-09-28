全國土地交易市場持續爆量，商用不動產則創單季交易額新高，兩大指標市場只能用「暢旺」形容。高力國際董事總經理劉學龍認為，台灣2020年經濟成長穩健，是全球中仍能維持正成長的區域，加上全球產業鏈重組及反全球化趨勢，工業地產及數位經濟需求仍可望維持，繼續帶動台廠回流及外資加碼台灣布局，支撐工業不動產擴張需求，惟在北部土地取得不易且成本高，物流及資料中心延伸至中南部主要產業聚落。

高力國際預期未來2年內應會持續維持貨幣寬鬆及低利率政策，而不動產具保值性及長期穩定收益的優勢，雖然辦公大樓釋出物件稀少，但整體租金仍逆勢成長，依舊為穩健投資首選。

劉學龍提醒，在無法全面放鬆對新冠肺炎的擔憂下，全球景氣隱憂仍在，需觀察疫情控制及疫苗研發後，歐美地區暨全球經濟復甦力道；而台灣本身也應注意地緣政治風險及貿易科技戰所帶來的隱憂。

根據高力國際統計，今年前三季累積土地買賣總額達2273億元，相較去年同期增加約11%，甚至已達去年全年購地總額的82%水準，推估有機會再創土地交易總額新高的一年。土地交易市場前兩大買家分別建商，金融保險業者，兩大買家合計買進逾1900億元土地，占整體比重近84%。

土地連續兩年買氣火熱，今年前三季累積達2273億元，研究部董事梁儀盈認為除了資金成本低之外，國內外製造業大廠加碼在台投資也帶動產業園區與周邊土地需求增溫，又以竹科、中科及南科需求最殷切。此外，今年壽險業亦看中土地開發增值效益，積極獵地，推升土地交易熱潮。

進一步分析各區域土地交易市況，今年前三季北部土地交易總額累積達1430億元、占整體土地交易總額比重約63%，中部為490億元、約22%，南部為349億元、約15%。至於，土地主要買家仍是建商在儲備後續推案動能，前三季已投資1195億元買地，第二大則是金融保險業者，前三季已累積投入708億元。

(時報資訊)