太陽能廠茂迪（6244）宣布推出全新模組產品MoPower-360，是下世代高效模組的代表作，領先業界導入下世代TOPCon電池技術，可望在新一輪的電池技術競爭中取得先發的地位，最高功率可達360W，封裝成的模組效率突破21%，領先業界平均19.8%的水準，茂迪已於9月底完成台灣首例的自願性產品驗證(VPC)，亦通過了經濟部金能獎的測試項目。目前產品已獲得客戶採用，預計11月開始出貨。

MoPower-360產品擁有多項優勢，由於TOPCon電池的材料與元件特性，可改善在清晨黃昏及陰雨天等弱光時的發電能力，且在烈日下的高溫衰減也可改善至少3%。另外，TOPCon也沒有一般模組在照光後會發生功率衰減(Light Induced Degradation)的現象。高模組轉換效率、高雙面發電效率、高可靠性、低衰減等產品特性，再加上應用半片技術、低透水率封裝材料等前瞻模組技術，有效降低雙面發電模組的重量，擴展了MoPower-360的應用面。非常適合用於台灣高溫多雨的特殊氣候，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過10%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，優異的發電效率將使電站建置成本下降6%~8%，或使發電收益至少提高10%。

在經濟部能源局支持下，茂迪與工研院綠能所合作進行技術開發，以不到兩年的時間將TOPCon電池與模組導入量產，加上TOPCon電池可以和傳統矽晶電池製程高度相容，茂迪可運用先前在電池扎根多年的生產技術，快速取得認證並完成量產目標，再次展現茂迪在太陽能技術的深耕與實力，未來也將鏈結台南沙崙綠能科技示範場域的研發能量，持續下世代太陽能產品的開發。

(時報資訊)