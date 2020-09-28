海樂影業(6688)繼《海霧Abyssal》上映兩周票房破新台幣千萬元關卡後，緊接著好萊塢巨片《特斯拉》(Tesla)將於9月30日在台灣上映，同時串聯宜蘭熱浪、武荖坑滑水同玩節兩大水趴活動，為下半年整體營運挹注強勁的成長動力。

海樂表示，公司耗時近4個月的時間，積極與宜蘭縣市政府爭取在宜蘭舉辦兩次大型水上活動，不僅在後疫情時代以宜蘭冬山河首度擁有「2020樂浪音樂節」的大型音樂祭開啟序幕，即吸引平均約3000人入場同樂，亦於9月26日下午舉辦「2020武荖坑滑水同玩節」開園活動，首日開放宜蘭當地居民憑身分證免費進場同樂，其他縣市居民可於9月27日開放售票進場。海樂籌畫此次武荖坑水路設施，結合包括高空滑水道、巨無霸戲水池等16項大型遊樂設施以及陸上動物互動體驗、烤肉趴等，海樂瞄準即將到來的中秋與雙十連假一同歡度的長假假期，以及藝fun券1.0&2.0上路，有望武荖坑滑水同玩節能延伸熱浪音樂祭與冬山河親水節的士氣，再掀宜蘭水趴話題高峰，為宜蘭帶來更多觀光人潮，搶占更多親子遊樂的市場商機。

今年受疫情衝擊，好萊塢電影推出的片檔不斷遞延或調整，實體演藝活動也出現供給與需求同時真空的現象，但下半年疫情緩解後，海樂馬不停蹄的籌畫各式電影、演唱會、承辦活動等的項目，第4季目前規畫超過10檔電影、5場演唱會與大型活動，包括：電影《特斯拉》、《信用詐欺師JP公主篇》、《說不出的告別》等將輪番上映，演唱會有潘越雲「經典．潘越雲2020巡迴演唱會」、辛曉琪「回報以歌演唱會」，有望隨著台灣實體經濟、文創演藝產業回溫。

(時報資訊)