新竹攻城獅隊史首場公開賽事將於10月17日正式開戰，球團自7月起即規劃全年度體能訓練計畫，針對爆發力、速度、敏捷與變向能力加強訓練，並於不同階段透過體能測驗檢視日常訓練的成果，也成為球員自我要求的重要依據。球團希望能藉由高科技儀器量化訓練成果，提供教練團與體能教練參考，進而評估球員的身體素質狀態，盡可能降低運動傷害發生的機率。

新竹攻城獅球團固定每2至3個月體能測驗檢視日常訓練成果，且透過各項測驗來反映球員現階段身體素質與運動表現能力。副隊長成力煥認為能夠有專業團隊與儀器量化我們的身體素質對體能訓練非常有幫助。除了例行性體能測驗外，球隊每週重量訓練前也會監控球員的體重與體脂肪，管控球員的飲食並提升大家的自我要求意識。

攻城獅肌力與體能教練黃聖富表示：「透過數據化呈現能協助教練團於訓練與比賽前了解球員現階段狀態，也能根據數據靈活調整未來體能訓練的課表。」

新竹攻城獅每兩到三個月將會進行體測。(新竹攻城獅提供)

為了能以100％狀態迎接新賽季，球團與體能教練共同規劃為期長達9個月的肌力與體能訓練計畫，並安排例行性體能測驗，測驗項目包含垂直跳、立定跳遠、直線衝刺、橫向移動等。此外，同時在每周也會透過測驗儀器來記錄球員是否過度訓練的狀況。

新竹攻城獅隊史首場公開賽事將於10月17、18日開戰，球團釋出贊助商保留票券共計百餘張，將於賽事當天12點30分於新竹縣立體育館售票處開賣一樓400元門票與二樓免費索票。現場將有數十家飲食攤位進駐並搭配球隊首波周邊商品開賣，歡迎所有球迷一同進場與攻城獅寫下隊史精采的第一章。

(中時 )