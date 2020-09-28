搶在蘋果新機發表前，安卓陣營機海連發，台灣索尼Sony Mobile今日正式在台發表全新5G旗艦手機Xperia 5 II，不僅是全球首款支援4K HDR 120fps慢動作影片錄影的智慧手機，更專門為頂級遊戲體驗導入全新120Hz螢幕更新率、240Hz觸控掃描頻率及240Hz動態模糊減少技術，此外更是5G支援頻段最全面的旗艦手機。

Xperia 5 II共有「療癒黑」、「靜謐灰」、「淨透藍」、「瑰蜜粉」等四色，內建8GB／ 256GB儲存容量，預計將於下周在台上市，參考建議售價29,990元，並與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手推出優惠資費方案，「瑰蜜粉」由中華電信獨家販售。

Xperia 5 II其6.1吋合手的完美機身尺寸，承襲Sony的Alpha單眼相機技術，帶來Photo Pro模式與人眼、動物眼即時追蹤對焦功能（Eye AF），搭配每秒20張AF／AE超高速連拍，透過每秒60次自動對焦暨自動曝光AF ／ AE追蹤計算，清晰掌握所有不容錯過的重要時刻，精準捕捉摯愛眼神、留住動人情感，Xperia 5 II就是「完美人像機」。

Sony Mobile總經理林志遠表示：「隨著台灣5G服務的開台，越來越多消費者期待著5G網路帶來前所未見的極速體驗，Sony Mobile也在重要的5G元年，於6月推出台灣首款5G超旗艦手機Xperia 1 II，受到廣大消費者的支持與喜愛，在6、7、8月連續三個月勇奪台灣Android旗艦冠軍的殊榮！」

林志遠進一步表示：「緊接在5G旗艦手機Xperia 1 II之後，我們再次回應廣大消費者們對於5G手機的需求與期待，推出全新5G旗艦手機Xperia 5 II，結合5G網路的超高速度、旗艦等級的最佳效能，以及Sony獨特的創新技術，以更精巧合手的完美機身尺寸，為所有喜愛Xperia的消費者們打造完整卓越的行動生活，期待Xperia 5 II為Sony Mobile帶來超越以往的銷售表現！未來將持續投入與精進推出創新的產品，攜手電信夥伴深耕台灣市場，讓行動體驗突破至嶄新的層級！」

Sony Mobile宣布全方位女神曾之喬，正式成為Sony Mobile手機全新代言人，曾之喬出道以來不斷朝演員、歌手、主持等多方角色發展，此次更是首度代言科技產品，成為Xperia智慧手機代言人。Xperia手機持續以影像、音樂、遊戲技術帶來全方位的娛樂體驗，與代言人曾之喬跨足唱片、戲劇、主持的全方位女神形象相互呼應。

曾之喬特別喜歡Xperia 5 II的質感外型，絕美配色以及只有163克的輕盈重量與舒適手感，並大讚每秒20張高速連拍和人眼追蹤對焦，完美滿足個人愛拍照的嗜好，在日常生活中隨時拿出手機就能拍下相當清晰的照片，不需要強迫定住拍照，如常的生活動作，都能準確捕捉身邊摯愛親友的身影與眼神，也愛讓親友幫自己記錄美麗瞬間，讓愛自己、愛別人的每一刻都能隨時定格。

(中時 )