◎北榮研究：空汙增加1ppb 眼中風發生機率破2倍

台灣每到秋冬空氣品質就開始下降，但過往民眾所知空汙會增加呼吸道、肺癌、腦中風、心肌梗塞疾病的風險，但事實上空汙還會造成結膜炎、乾眼症、眼中風等眼部病變，台北榮總眼科部日前透過健保資料庫、全台603個氣象測站以及環保署78個空汙測站進行大數據分析，發現當一周內的空汙突然增加1ppb（10億分之1），發生眼中風的機率最高可達2.16倍，呼籲高風險族群在空汙來臨時記得配戴口罩，防範眼部病變。

◎北市5G自駕巴士 今起開放網路預約試乘

5G新時代來臨，為補足夜間公共運輸缺口，經濟部、北市府與遠傳、台灣智慧駕駛公司合作，在「北市信義路公車專用道」實施夜間自駕巴士測試，歷經7個月的整備和測試工作，將在30日開放民眾試乘，結合5G網路的串聯，車內及路口影像傳輸將更清晰，還有遊戲VR體驗區，讓台北市民率先享受到低延遲的5G網路。

◎國際數奧我得3銀3銅 國際排第23名

我國參加由俄羅斯主辦之2020第61屆國際數學奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在105個國家、616名參賽學生中，我國共獲3銀3銅，團體成績排第23名，是歷年來最差。

◎基隆警查獲罕見美製軍規衝鋒槍 每分鐘可擊1200發子彈

基隆一名李姓男子是天道盟太陽會要角，因涉嫌操控旗下成員群聚鬥毆，遭警方拘提，逮捕共犯總計10人，更在余姓小弟住家查獲5把槍枝、174顆子彈，其中一把是罕見的KRISS vector衝鋒槍，每分鐘可擊發1200發子彈，威力相當驚人，遭警方依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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(中時新聞網)