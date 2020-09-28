國際新冠肺炎疫情未消停，在新冠肺炎疫苗仍未問世前，今年秋冬流感疫苗施打備受各方關切，選在928教師節，台中市政府公布10月5日公費流感疫苗開打，中市並納入50歲以下高中職教師可免費接種，並且可以在校園與學生一同施打，被視為是另類的教師禮。

台中市衛生局28日舉行「流感疫苗保護你我」記者會，衛生局長曾梓展與疾病管制署中區管制中心主任吳智文、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬，在地醫師公會、診所協會、長照協會、台中市護理師護士公會代表及區域級以上醫院代表，共同呼籲符合公費流感疫苗接種資格民眾戴口罩、備健保卡到衛生所或合約醫療院所接種疫苗。

曾梓展說，今年台中市公費疫苗施打對象除了滿6個月至國小入學前幼兒、小一到高中職及五專三年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、50歲以上及具潛在疾病者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒托育機構人員5大族群，市府教育局另採購1萬劑疫苗，讓全市高中職以下的教師和學生可以一同在學校接種疫苗；社會局則採購900劑疫苗提供非公費對象的居家托育人員接種。

另，為了照顧弱勢族群， 市府也特別編列經費購買近千劑流感疫苗，由全市30家衛生所提供設籍台中市19歲到49歲低收、中低收入戶家庭成員施打。

曾梓展也強調，今年受新冠肺炎影響，民眾防疫認知提高，預期疫苗「可能很快就沒有貨了！」呼籲符合條件民眾盡快施打。

衛生局說明，台中市108年流感併發重症確診數196人，其中160人無施打流感疫苗，接種流感疫苗可預防40％到60％流感感染率，可避免70％以上的死亡跟重症；黃高彬也指出，有醫師認為流感病毒和新冠病毒引起的症狀有部分類似，其他國家都已出現流感跟新冠病毒同時感染的病例，他呼籲民眾今年務必施打流感疫苗，讓醫師更準確診斷病情。

(中時 )