全聯福利中心深受不少台灣民眾喜愛，但近日全聯卻貼出公告表示，從10月1日開始，將不再以「報電話」的方式來累積點數，消息讓許多婆婆媽媽們相當崩潰。但日前官方宣布，這項規則將會延到明年1月1日上路。

前陣子有網友貼出公告，全聯為了加快結帳速度與保障個資的安全，今年10月1日起，報電話將無法累積點數，要會員改用實體福利卡或者PX pay。但這項政策讓不少人崩潰表示，「60歲以上最好會用」、「長輩老人家不一定會用」、「搞得麻煩就會讓客人去比較方便的地方，而且家人共用一張卡，也不可能每個人身上都帶」、「報電話才方便～不用帶一堆卡」。

全聯去年就推出PX pay，將第一代實體福利卡會員轉到此app系統，不必帶現金、無須實體卡片，也不用報電話號碼，讓結帳更快速效率。

全聯福利中心累積點數將不能報電話。（摘自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

全聯日前又再度貼出全新公告表示，2021年1月1日起，報電話將無法累積福利點。同時也宣傳PX pay，全聯指出，PX pay除了擁有實體福利卡的福利外，還享有福利點轉贈、線上紅包禮贈、生活繳費、消費查詢、線上中獎自動通知、以及PX pay等會員專屬活動。

(中時新聞網)