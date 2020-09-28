中秋月娘賞臉嗎？戴立綱：把握連假下週恐變天

一年一度的中秋節即將到來，許多人都非常關心中秋連假天氣究竟如何？看得到月亮嗎？還是要撐傘烤肉呢？直到今日，北部天氣仍然陰沉沉，氣溫降低而雨勢不斷，不禁讓許多民眾開始擔心該如何安排假期。氣象主播戴立綱：「天氣晴朗，要趕快把握這個連假，下週恐變天。」

氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》表示，連假第一天也就是中秋節當天受東北季風影響，北部上空雲層量雖多，但只會在陽明山、東北角以及北部海岸線有零星的毛毛雨出現，而南部的朋友要注意中午氣溫約33度高溫，是個偏熱的天氣，而日夜溫差在中部以南較明顯，記得出門要帶一件薄外套。也因為中秋節當天北部的雲層多，只能在雲縫中賞月了，不過新竹以南的朋友則是可以看見皎潔的月亮。接著就是連假有安排出遊的朋友要特別注意，如果是到海邊烤肉的話，因風浪偏大，盡量待在岸上烤肉就好，要前往山區的朋友越往高處氣溫越低，記得攜帶厚外套。

中秋月娘賞臉嗎？戴立綱：把握連假下週恐變天(示意圖 資料照)

緊接著下週二或三開始，會有鋒面系統接近台灣，天氣恐怕就會受影響，所以大家趕快把握中秋連假的好天氣，出遊或是陪家人走走。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)