台南市議員呂維胤28日偕同金城國際青年商會2020年會長李羿璇，共同捐贈2000副護目鏡給市府，期望市府能將護目鏡轉贈給台南的姐妹市，替第一線醫護人員提升防疫物資，再次告訴國際「TAIWAN can help」。

呂維胤表示，目前台南市有多座姐妹市暨友誼市，分布於美國、日本和菲律賓等國家。其中，今年初締結的美國西柯汶納市長吳桐淮更出身於台南；位於美國北加州的姐妹市蒙特麗市，甚至有近一甲子的締盟情誼，雙邊關係密切。

呂維胤認為，儘管台灣疫情趨穩，但國際間卻掀起第二波新冠肺炎疫情，全球確診個案數目也持續上升，此次捐贈除了替各國辛苦的醫護人員增添防疫設備，守護他們的健康安全外，也希望能替他們加油打氣，加深台南和姐妹市之間的友誼，並再次讓國際知道「TAIWAN can help」。

金城國際青年商會會長李羿璇表示，感謝呂維胤的邀約，共同捐贈2000副護目鏡給市府，替姐妹市暨友誼市的醫護人員們增添防疫設備，表達共同抵禦嚴峻的新冠肺炎決心，也希望透過此次捐贈，加深台南與各姐妹市在官方、民間的交流，打開台灣連結國際的新面向。

市長黃偉哲表示，一位真正的朋友會在為難時協助你，市府將會妥善規畫運用，將護目鏡轉贈給真正友好且需要協助的姐妹市，讓台南市未來在各方面都能和國際間更順利的交流、接軌。

(中時 )