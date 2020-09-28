興櫃遊戲股棒辣椒（6468）宣布，由旗下經典棒球遊戲《全民打棒球》IP打造的全新手機遊戲《全民打棒球Pro》第4季即將在台推出，據悉，該遊戲在韓國推出時營運表現亮眼，有望成為棒辣椒年底強勁動能。展望第四季，棒辣椒旗下新作齊發，將有3款重量級作品推出，第四季將成為全年營運重點。

棒辣椒成立於2017年，母公司為韓國遊戲大廠網石遊戲（Netmarble Corporation）。當初是由紅心辣椒（4946）與韓國遊戲大廠網石公司合資成立，棒辣椒在台主要業務為遊戲代理，負責營運、業務、客服及行銷等。旗下獨家代理遊戲包括《奇迹暖暖》及《棒球殿堂》，近年也與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》，此外也協助網石公司全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服。

棒辣椒表示，《全民打棒球Pro》由Netmarble Npark開發，也是網石棒辣椒與Netmarble Npark雙方繼《全民打棒球2015》和《真．全民打棒球》後，再次合作推出運動手遊。《全民打棒球Pro》也將加入中華職棒元素，包含4支球隊2020年球員、最新球衣，還有以3D高畫質打造的各隊主場等內容。

法人表示，該遊戲在韓國推出時獲得市場不錯反應，排名也在前十名內，單月營收約在新台幣一億元左右，預期在台灣推出之後，將有望成為棒辣椒第四季營運主要營運貢獻來源。

棒辣椒2020年上半年在兩款遊戲《七大罪：光與暗之交戰》及《劍靈：革命》帶動下，上半年稅後淨利0.27億元，較去年增76％，每股盈餘2.21元，也優於去年同期1.25元。

第四季受惠於新作齊發，棒辣椒營運動能看旺，包括經典端遊改製作為MMORPG的手遊《A3：STILL ALIVE 倖存者》近期已開放事前預約，該遊戲在韓國推出時前3個月營收表現亮眼，單月營收分別為新台幣2.3億元、2.9億元、2.5億元，預期在台灣正式推出後也有望取得不錯表現。

除上述兩款大作以外，棒辣椒近期也簽下一款全新的女性向遊戲。女性向遊戲為棒辣椒相當擅長的領域，過去與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》，就獲得廣大女性玩家支持。今年底棒辣椒推出的女性向遊戲則是結合社交、寵物羊城的療癒系遊戲，將於第四季在台灣首發。

法人表示，在三款遊戲大作挹注下，棒辣椒第四季營運將有望獲得強勁挹注，可望拉抬全年獲利表現。

(工商 )