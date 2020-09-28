陸媒引述消息人士透露，大陸電商企業百度計畫分拆旗下人工智能品牌小度，並很有可能選擇到科創板上市，目前在組織結構上已經做出了一些調整。

報導稱，小度是百度旗下人工智能硬體品牌，包括智能硬體和AI語音交互系統兩部分。而小度助手則是搭載對話式人工智能操作系統，即智能音箱，也是百度近年積極發展的主力業務。

對於是否分拆小度另外上市，百度未予置評。

2020年3月，國際數據公司（IDC）公布「IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告」指出，阿里巴巴、百度、小米等三家企業在智能音箱合計市佔率超過90％。

根據市場研究機構Canalys數據，2020年上半年，小度智能音箱全品類出貨量中國第一，也是自2019年至今累計出貨量全國第一。另外，奧維雲網（AVC）最新報告指，2020年上半年中國智能音箱市場銷量為1,908.6萬台，一年增長22.7％，預計2020年將達到4,260萬台，超過增長15.7％。

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