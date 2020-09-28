倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開高走高，終場上漲229.85點，漲幅1.88％，收在12,462.76點；櫃買指數亦同步強彈，上揚2.23點，漲幅1.41％，收在160.83點；三大法人進出方面，外資轉買100.36億元，投信買超5.02億元，自營商轉買7.05億元，惟外資法人於台指期減碼1,233口多單，累計淨多單部位為21,649口，心態轉趨謹慎中性偏多。

目前市場多空看法兩極，縱使28日加權指數止穩，但由於下個月適逢中秋及國慶連假，部分看空的人將其理解為「死貓跳」反彈逃命波走勢，任何反彈皆為「空點」及「賣點」。惟看多者則認為，國內8月外銷訂單年增13.6％，仍連兩個月創歷年同期新高。8月工業生產指數更達121，月增3.58％、年增4.7％。受惠新興科技、遠距商機及半導體需求強勁，蘋果新品齊發、傳統旺季來臨等加持下，預期第四季及明年經濟可望持續回升。

雖10日線、月線和季線等短中期均線目前仍呈蓋頭反壓，尚需時間以扭轉均線空方局勢，故短線反覆震盪乃屬正常現象。惟在經濟、資金面均有利的條件下，台股將可望再度回穩上漲，在中多格局不變下，後市看多。

個股方面，本周納入投資組合的材料-KY，隨旺季需求加上新產能投產帶動，獲利大躍進，股價28日止穩上漲，配合趨勢走多向上，公司派及內資法人大戶偏多心態不變，且籌碼面、技術面均相對有利的條件下，後市仍有上漲機會可期。

選股方面，受美國制裁中芯國際效應加持下，不僅台積電、聯電、世界先進、旺宏、華邦電28日股價連袂大漲。宏捷科、欣興、南電、景碩、宏碁、技嘉、大田、新興、裕民、萬海、材料-KY等，皆表現強勢，顯見市場人氣尚在，中秋節過後，隨利空淡化或消除，台股將可望有所表現。

(工商 )