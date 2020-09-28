證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股、台股，長線多頭架構仍相當穩固，且目前已初見回升雛形，股市28日持續強勢，預估下檔空間已不多，可持續逢低作多。

美國8月耐用品訂單月增率，由11.4％驟降至0.4％，經濟數據雖不佳，惟市場傳出波音客機復飛消息，加上最新一輪的經濟刺激方案，共和黨、民主黨將重啟談判，使美股美股四大指數25日持續全面上揚，道瓊指數上漲358點，以27,173點作收，漲幅1.34％。

在最新一輪的經濟刺激方案上，美國民主黨擬定一項包括小企業貸款、失業救濟等項目，總規模約價值2.4萬億元的經濟刺激法案將進行表決，惟該計畫金額高於共和黨所開出的1.5兆美元規模，兩黨將重返重返談判桌，投資人可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的鴻海，於低檔剛起步，預估上方仍具空間。

此外，美國總統大選首場辯論會，將於29日舉行，美國總統川普與民主黨候選人拜登將正面交鋒，可能引發美股再次劇烈波動。

(工商 )