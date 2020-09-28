台南市長黃偉哲（右一）熱情推薦虱目魚膠原蛋白手工皂。（李宜杰攝）

「2020台南虱目魚文化季」將於10月9號自學甲區起跑。（李宜杰攝）

「2020台南虱目魚文化季」將於10月9號自學甲區起跑。（李宜杰攝）

「2020台南虱目魚文化季」將於10月9號自學甲區起跑。（李宜杰攝）

「2020台南虱目魚文化季」將於10月9號自學甲區起跑。（李宜杰攝）

「2020台南虱目魚文化季」將於10月9號自學甲區起跑，並依北門、七股、將軍及安南區，周周陸續登場。今年活動以「食當季、食在地」為主軸，結合5大區域特色，打造各區的「虱目饗宴」。其中，安南區公所甚至研發「虱目魚膠原蛋白皂」，自虱目魚鱗中萃取膠原蛋白再製香皂，富含創意又環保，讓虱目魚「一魚多用」。

台南市虱目魚養殖年產量約2萬8000公噸，約占全台一半，又以安南、七股、將軍、學甲、北門為5大產區。為了推銷虱目魚，台南市政府農業局輔導各區結合在地特色，研發虱目魚小吃，包括：安南區「思慕彩蔬果律莎莎醬」、北門區「虱目魚鱻味香腸」、將軍區「將軍好味虱目魚粥」、七股區「蜜汁虱目魚丁」及學甲區「好鈣芝麻虱目魚丸風味湯品」。

除虱目魚料理外，安南區公所也與台南市鹿耳門生態旅遊發展協會合作，將原先被視為「廢料」的魚鱗中，萃取膠原蛋白並加入植物油，製成有機天然手工皂。台南市鹿耳門生態旅遊發展協會執行長蔡春風指出，手工香皂不僅天然，還落實循環經濟，「而且絕對不會有魚腥味！」

台南市長黃偉哲說，適逢中秋佳節，民眾若擔心烤肉吃太多，也可考慮改吃虱目魚，低脂又健康，堪稱烤肉良伴。此外，今年有不少漁民反映價格崩跌，黃偉哲坦言，價格雖較去年低一些，但基本產銷秩序仍正常，因此推薦民眾購買最優質的台南虱目魚。

台南市政府農業局指出，2020台南虱目魚產業文化季系列活動，將於10月9日在學甲區公所「逗陣來學˙呷虱目魚」開幕，接續由各區公所辦理，分別為北門區10月17日「鱻北門虱目魚派對」、七股區10月24日「來趣七GO-呷啥咪魚」、將軍區10月31日「將軍虱想同樂會」、安南區11月7日「思慕安南：魚樂台江」畫下句點。

(中時 )