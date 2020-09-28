日本虛擬網紅主播（VTuber）赤井心與桐生可可近日在直播活動中將台灣稱為「國家」，還秀出青天白日滿地紅國旗，惹來大陸網民出征，最後二人遭經紀公司Hololive暫停直播3周以示處罰。

事件源於VTuber赤井心24日直播時，公開了她在YouTube頻道的「各國粉絲訂閱比例」，其中台灣粉絲占7%，名列第三，畫面同時出現「青天白日滿地紅」國旗畫面。相隔一天，和赤井心同一家經紀公司的VTuber桐生可可也在直播時分享自己各國粉絲的占比數據，台灣粉絲占比4.7%，一樣高居第3，還稱台灣是「上位之國」（指訂閱人數比例較高的「國家」與地區）。

連續2天同一家經紀公司虛擬網紅將台灣視為國家，甚至展示國旗，果然讓小粉紅暴怒，紛紛翻牆出征。

大陸網民湧入Hololive各大官方平台投訴，大陸影片平台嗶哩嗶哩（bilibili）隨即刪除兩人這段影片。

兩人所屬的Hololive經紀公司前天發布聲明，稱兩人在直播時發表不當言論，還公布頻道經營的機密情報，因此自28日起停止這兩位主播的活動3周以示懲處。

不過Hololive發布的聲明有中文版與日文版，其中中文版指出，該公司堅決擁護「一個中國」原則。另一份全球版則非常含蓄，對台灣或中國隻字不提，僅稱「對本次事件給各位造成的困擾，致以誠摯的歉意」。

Hololive虛擬主播事務所旗下有大約40名虛擬主播，各有不同的角色設定，主播群會在YouTube發表影片，配上中文字幕的版本也會在嗶哩嗶哩（BiliBli）上架，在中國相當有人氣。

(中時 )