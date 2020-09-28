全球數位監控解決方案廠-晶睿通訊(3454)自行研發之影像管理軟體VAST 2導入訊連科技(5203)AI臉部辨識加值軟體FaceMe Security，使用者將能輕鬆設定與管理臉辨資料，並應用於各式各樣的安防場景中。

晶睿通訊於今年初宣布與訊連科技策略聯盟，全新升級智慧臉部辨識安防解決方案，兩家公司自年初攜手至今，晶睿成功將MIT解決方案推展至世界，從商業大樓、工廠與服務業的非接觸性人員出口管控到校園安全監控，該AI臉部辨識解決方案已跨產業應用於多個國際案例中。

晶睿通訊表示，臉部辨識應用已經成為近年智慧安防重點發展趨勢之一，晶睿通訊自行研發之影像管理軟體VAST 2導入訊連科技AI臉部辨識加值軟體FaceMe Security，使用者將能輕鬆設定與管理臉辨資料並應用於各式各樣的安防場景中。

除加強臉部辨識相容性，晶睿通訊亦擁有多元齊全的網路攝影機產品線和後端影像管理軟體，並透過AI邊緣運算提供優異的影像品質，此次整合深化AI臉部辨識加值軟體FaceMe Security與影像管理軟體VAST 2的相容性，使用者能透過VAST 2快速進行攝影機設定，大幅簡化過去繁雜的安裝流程；此外，名單管理功能(員工、VIP及黑名單)搭配精準的即時通知、快速比對VAST 2系統資料庫篩選出對應影像，也將為安全管理人員帶來全新的AI臉部辨識安防體驗。

(時報資訊)