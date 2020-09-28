過去養殖業者私設管線，不少管線甚至以竹竿、木條支撐，直接橫跨北溝，導致形成另類的「垃圾截流站」。（高雄市政府提供／袁庭堯高雄傳真）

透過收納工法整治，北溝的鳥瞰畫面相當整齊清爽。（高雄市政府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄永安區當地養殖業過去因地處低窪、排水量不足導致颱風豪雨易淹，昂貴的石斑魚時常順著積淹水「被放生」，導致民眾撈得開心、業者痛心。高市府水利局投入4億元整治北溝，還一併將雜亂的排水管線整理的有條不紊，創造居民、養殖業及市府三贏。

北溝排水整治計畫2013年起動工，總長7.5公里，截至2019年已投入4億元經費，將原本6公尺寬的溝渠拓寬至15至20公尺，同時進行抽水站及橋樑改建，預計2021年底竣工，可改善永安當地新港社區及石斑魚養殖業者長年頭痛的淹水問題。

該工程一大亮點，在於一併改善、收納傳統養殖業雜亂無章的海水抽取管，併入北溝堤岸的養殖管線收納管架。

高雄永安區為石斑魚養殖重鎮，養殖面積300公頃，每年漁產量8000多公噸，外銷大陸及日韓等地，北溝排水系統是當地主要排水路。過去養殖業者為了抽取海水養魚，通常都會自行隨意佈設管線，不少管線甚至以竹竿、木條支撐，直接橫跨北溝，導致形成另類的「垃圾截流站」。

透過收納工法整治，北溝的鳥瞰畫面相當整齊清爽。水利局強調，為了不影響養殖業運作，管線收納工程必須二次施工，第一次先做臨時管線、將業者管線遷移至施工範圍外。護岸完成後，再佈設新管線，整體費用全由市府埋單。

水利局表示，此收納法也便利養殖業者日後進行管線修繕維護，茄萣區已施做過，未來林園區也將比照辦理。北溝排水整治計畫今年再獲中央補助3億5000萬元，將鎖定護岸興建工程，未來搭配抽水站操作，保護標準可望再提升。

(中時 )