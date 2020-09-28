國發會今（28）日公布8月景氣，在生產、出口持續擴增下，8月景氣亮出近六個月首顆綠燈，反映國內經濟漸趨回穩。

國發會副主委鄭貞茂也出席記者會表示，從目前趨勢看來，這一波景氣谷底已過，第四季經濟成長有機會超過3％，比主計總處所估的2.56％來得高。

經濟發展處長吳明蕙指出，國內景氣反轉愈來愈明顯，但由於這是歷經五個月黃藍燈後的第一顆綠燈，加以景氣同時指標回升力道仍不夠強，因此還要再持續觀察。

(工商 )