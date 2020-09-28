8月景氣轉亮綠燈 估Q4經濟成長逾3％ 17:302020/09/28 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國發會今（28）日公布8月景氣，在生產、出口持續擴增下，8月景氣亮出近六個月首顆綠燈，反映國內經濟漸趨回穩。 國發會副主委鄭貞茂也出席記者會表示，從目前趨勢看來，這一波景氣谷底已過，第四季經濟成長有機會超過3％，比主計總處所估的2.56％來得高。 經濟發展處長吳明蕙指出，國內景氣反轉愈來愈明顯，但由於這是歷經五個月黃藍燈後的第一顆綠燈，加以景氣同時指標回升力道仍不夠強，因此還要再持續觀察。 (工商 ) #景氣 #經濟成長 #國發會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣經濟研究院院長 張建一預見未來 明年GDP成長 4％起跳 04:102020/09/28 財經要聞 全球企業違約率 2022前降不了 04:102020/09/28 財經要聞 美股科技股反彈 台股早盤開高走高 09:382020/09/28 財經 穩得布局遠距、5G發酵 下半年看好 04:102020/09/28 證券．權證 迎2021 台北101跨年煙火照放不縮水 04:102020/09/28 產業．科技 誠品會員日業績亮眼 信義店多品牌營收破百萬 09:502020/09/28 財經 《半導體》投信力挺 南亞科隨勢揚升 11:082020/09/28 財經 陸8月經濟數據報喜 深証中小ETF後市可期 04:102020/09/28 投資理財 股市與經濟表現脫鉤 9月CCI投資股市指數創新低 11:182020/09/28 財經 《熱門族群》5G＋蘋果iPhone新機添柴 PCB廠營運暖洋洋 10:512020/09/28 財經 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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