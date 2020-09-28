印度衛生部28日的數據顯示，過去24小時，印度新增8萬2170例新冠確診病例，該國確診總數由此超過600萬例。目前，印度的確診病例總數位於全球第二，僅次於美國。印媒此前預測，印度10月初確診總數或超美國，成全球確診數最多的國家。

據美國約翰．霍普金斯大學發布的新冠疫情最新統計數據顯示，截至美東時間9月27日17時23分，美國累計確診病例超過710萬例，達710萬5604例，死亡病例為20萬4724例。在過去24小時內，美國新增確診病例3萬2707例，新增死亡病例278例。

香港中通社28日引據印度衛生部的數據顯示，過去24小時內，印度還新增死亡病例1039例，這使得印度新冠累計死亡病例達到9萬5542例，位列全球第三，僅次於美國的20.4萬例、巴西的14.1萬例。

截至目前，印度政府已經有包括衛生部、內政部等重要部門的16名省部級高官感染了新冠病毒。9月23日，印度鐵道部國務部長安加迪因新冠肺炎去世，終年65歲，成為因新冠肺炎去世的首位部長。

據《印度快報》報導，在確診的607萬例新冠病例中，僅有96萬現有病例，超過501萬例已治癒出院，治癒率達到了82.58％。印度衛生部表示，印度近來治癒率不斷上升，「最新治癒的100萬病例，用時僅11天」。

此外，疫情已使印度本來薄弱的公共衛生體系接近崩潰。特別是在近幾周來，印度醫院醫用氧氣供應出現嚴重不足，引發擔憂。

(中時 )