受疫情影響，許多人回歸在家自煮，如何提升居家品質的同時讓緊繃忙碌的生活帶來樂趣與美感，逐漸成為後疫時代民眾關注的居家課題。日本百年家電品牌象印攜手日本得獎無數的知名設計師「TENT」治田将之和青木亮作，推出兼具機能與時尚美型的「STAN.」系列廚房小家電，獲得日本GOOD DESIGN Award 2019設計大獎，該獎項有東方設計奧斯卡之稱，是全球四大設計獎之一。

日本GOOD DESIGN Award與德國iF獎、德國紅點獎、美國IDEA獎並列為全球四大設計獎項，而向來重視高品質與實用機能的象印，新推出的「STAN.」系列攜手日本知名設計師「TENT」治田将之和青木亮作，打造不同以往的視覺風格，一舉奪得日本GOOD DESIGN Award 2019設計大獎，時尚摩登的外型設計，讓人驚呼實在「像極了文青」，同時打造出健康便利的新食尚生活提案。

低調夜幕黑機身，搭配磨砂霧面棕仿木質底座，象印「STAN.」系列呈現沉穩洗鍊的時尚風格。（象印提供）

象印「STAN.」系列包含IH電子鍋、熱水瓶、咖啡機以及鐵板燒烤盤組四款，今年秋季正式在台銷售，瞄準30世代的雙薪小家庭、忙碌上班族及單身族，以「新生活道具」為出發點，融合時尚、機能、便利三特色，將樂於家事與家事簡化的想法帶入每個家庭之中。

除了高顏值設計，也對應小家庭生活需求做出功能與安全設計，像是搭載「寶寶米飯」烹調功能的電子鍋，可為5~18個月的寶寶製作不同軟硬度的離乳食品；具備快速沸騰沸功能的熱水瓶，2杯咖啡杯(約240ml)約2分鐘可快速沸騰。對二人或三人家庭，一次能做出2杯馬克杯咖啡的輕巧咖啡機及應付多種烹飪方式鐵板燒烤盤組，更解決繁忙現代人速食文化的需求。

(中時新聞網)