台灣邁入5G元年，但是因爲覆蓋率不高，再加上必定得換手機才能體驗，讓你興趣缺缺嗎？如果你有更換手機的需求，但是暫時不考慮升級5G的話，Google歡慶成立22週年，針對Pixel手機祭出限時降價，可以好好考慮。

Google 為歡慶成立22週年，台灣的Google Store也加入限時降價的活動區域內，針對Google Pixel 3a系列、Pixel 4系列、Chromecast以及Nest Mini智慧音箱降價幅度都不小。首先針對Chromecast從NT$1445降到NT$1127.1元；第二代Nest mini音箱則是從NT$1785降價到NT$1392.3元。Pixel 手機部分，僅有最新上市的Pixel 4a維持原價（NT$11990)。Pixel 3a則是一口氣降到NT$8120，比原價狂省6380元、Pixel 3a XL則是降到NT$ 9576，比原價省下7524元。Pixel 4則是降到64GB降到NT$19188，省下5412元、128GB降到NT$21528，省下6072元；Pixel 4 XL則是64GB降到NT$23049，省下6501元、128GB降到NT$25389，省下7161元。

也就是說購買 Pixel 3a 系列現省 44%；購買 Pixel 4、Nest Mini 和 Chromecast 則是現省 22%，可謂創下史上最高降幅。活動從 2020 年 9 月 27 日午夜 12 點起，到 2020 年 9 月 28 日晚上 11 點 59 分截止 (以台灣當地時間為準)，觀望Pixel手機已久的朋友別錯過這個好機會！

另外，Google方面也已確認會在台灣時間10月1日凌晨2點舉辦線上發表會，預計將會推出全新Chromecast、Nest音箱以及Pixel 5、Pixel 4a 5G等新品，喜愛Google硬體新品的朋友可一同鎖定線上發表會，在第一時刻直擊新品樣貌與全新功能。

(科技)