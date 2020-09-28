台南市警六分局勤務指揮中心最新建置的「即時監控系統」，能同步監看轄內27處道路的路況。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

大台南警察之友會理事長林玉柱、大台南警察之友會副理事長蔡明憲、台南市警察之友會常務監事王秋明等人，共同捐贈台南市警六分局勤務指揮中心建置的「即時監控系統」，28日下午舉行揭牌啟用儀式。未來六分局勤指中心可以同步監看轄內27處道路的路況，並依交通、治安脈動，隨時轉換監看其他路口，快速掌握即時路況，讓警方如虎添翼。

警方表示，勤指中心是警分局的中樞神經，只要功能健全就能「運籌帷幄之中、決勝千里之外」，充分掌握各重要路口的路況，將寶貴的線上警力資源快速調派到有需要的地方，以因應瞬息萬變的交通、治安需求。

警方說，過去警六分局勤指中心曾靠指揮調度、攔截圍捕、同步號控，將行竊多處的刮刮樂大盜、駕駛贓車現行犯等逼入無處可逃的窘境，犯嫌最後只得棄車就逮，讓警方甕中捉鱉。

「善用科技，就能節省警力，而且事半功倍」，警六分局長陳錦文強調，即時監控系統結合google-map的車流熱區顯示，以及27支路口監視器同步鏡頭、16支駐地監視器，讓值勤人員一眼就能掌握轄區全貌，不但節省行政作業時間，還能建立更快速經濟的指揮模式、優化指揮調度能量，迅速撲滅各種突發狀況。

陳錦文認為，因應即將到來的中秋、國慶連假，尤其是國慶煙火活動，在南區有1個副舞台區、7個觀焰區、2個接駁站、近3公里的行人徒步區，屆時預計將湧入大量車潮人潮，即時監控系統此時揭牌上路，無疑是援兵就位、如虎添翼。

3名捐贈者林玉柱、蔡明憲、王秋明也表示，對警察、對公眾安全有益的事，他們都會全力支持，誓言成為警政工作最大的後盾，以利員警創造安居樂業的生活環境。

(中時 )