上緯投控（3708）宣布，子公司上緯新材料（SSE STAR MARKET：688585）已於9月28日於上海證券交易所科創板上市，成為第一家於上海證券交易所科創板上市的台資企業。

上緯新材上市增發新股4,320萬股，資本額從人民幣3.6億元增加到4.032億元；上緯投控對上緯新材持股從88.75％降為79.24％。

上緯投控表示，上緯新材在上海證券交易所科創板上市可增加在企業融資、客戶關係、供應商關係與員工招募的競爭力，對上緯達成2022年成為全球風電葉片材料領頭羊與2025年環保耐蝕材料亞洲市佔率大於25％、風電葉片材料全球市佔率大於25％目標，有很大助益。

上緯新材產品主為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，應用於火力發電、石化、電子、光電等行業之污染防治工程；汽車、遊艇等輕量化運輸工具；風力發電機組之葉片等方面。

招股書顯示，近年隨著風電行業的快速發展，上緯新材2017年、2018年營收10.2億元、12.4億元，保持增長趨勢。2019年營收人民幣13.49億元，稅後淨利為0.78億元人民幣。

上緯投控董事長蔡朝陽指出，上緯投控2019年10月已達成台灣離岸風場開發業務階段性任務，並出售上緯新能源95％股權後，集團資源回歸材料本業，包括特用化學材料和碳纖維複合材料。

為加速拓展大陸市場、吸引及激勵優秀專業人才，並提高競爭力與提升品牌形象，上緯新材在上海證券交易所科創板上市，所募集資金將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金。未來將專注在既有環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料的業務拓展與產品研發，持續提升核心競爭力。

(工商 )