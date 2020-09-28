本屆金鐘55姚淳耀以黑馬之姿拿下影帝，相信大家對他印象深刻是在《在台灣的故事》主持人這個角色。回顧他在偶像劇2014年《我的自由年代》飾演廖日祁一角時，就受到製作單位及觀眾矚目，也於2017年從蔡昌憲手上接下《在台灣的故事》主持棒，並在2016年獲得金鐘行腳節目主持人獎，並毅然決然辭掉主持人，重返演藝之路。沒想到在前晚9/26(六)金鐘55頒獎典禮上，也恰巧由前屆學長同以《苦力》入圍戲劇男主角的蔡昌憲，接下本屆金鐘影帝獎座這項光榮。

回顧《在台灣的故事》姚淳耀的第一集，是由《我的自由年代》拍攝現場眾演員包含翁滋蔓、是元介、李國毅等人共同推薦，其中演員地球還虧姚淳耀說:「連開場都說不好，還跟人家當什麼主持人」，沒想到多年之後已是獨俱一面金鐘影帝。在姚淳耀成長過程中，除了跟著《在台灣的故事》一步一腳印，踏過台灣每個角落，訪過各個暖心故事，內化為姚淳耀心中養份，再加上過往姚淳耀多部電視劇、電影短片經驗，共同奠定了多年後演員角色這條路更寬廣與多元，也終在《鏡子森林》中飾演侯方平這重情重義角色，靠著精湛演技獲得評審肯定，如願獲得佳績，為台灣演藝人員又多添一位生力軍。

姚淳耀（右一）由同以《苦力》入圍戲劇男主角的蔡昌憲，接下本屆金鐘影帝獎座這項光榮（圖片三立提供）

(中時新聞網)