MIC口罩謊稱MIT，桃檢調查獲陸男藏近43萬片。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

MIC口罩謊稱MIT，桃檢調查獲陸男藏近43萬片。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

MIC口罩謊稱MIT，桃檢調查獲陸男藏近43萬片。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

黑心口罩再一樁！33歲陸籍劉姓男子上月起夥同同鄉，在「蝦皮」開設賣場販售蓋有MIT鋼印的醫療用口罩，但卻是從大陸進口後在平鎮一處民宅內蓋上鋼印，桃檢調接獲檢舉，28日持搜索票上門，當場扣得5萬片成品和37萬片尚未蓋鋼印的半成品，依涉犯藥事法、刑法詐欺等罪嫌送辦。

陸籍劉姓男子的同鄉友人，在「蝦皮」開設賣場販售宣稱台灣製的醫療用口罩，卻是從大陸上海市進口兒童及成人口罩，進入台灣後由劉男在平鎮一處民宅倉庫內加工，蓋印「Made in Taiwan」鋼印。

劉男再將印有鋼印的口罩，包裝放置在印有「舒新公司」及「國家標準CNS14774、CNS14775」的紙盒子內，盒上還標示產地是台灣、製造商地址在新竹縣新豐鄉等字樣，冒充生產的合格醫療口罩，販售給不特定買家。

桃檢調接獲檢舉，由檢察官吳明嫺指揮偵辦，28日持搜索票到平鎮倉庫搜索，當場扣得印有「Made in Taiwan 」鋼印之成品15箱、共5萬0850片，未上鋼印口罩有127箱、共37萬6900片，共計查扣142箱、約42萬7750片口罩，另有外包裝紙盒4箱。

據了解，劉男在「蝦皮」販售時為避人耳目，並未強調是知名口罩國家隊成員的商品，僅宣稱醫療用口罩，外盒也是從大陸進口，「舒新公司」根本不存在，檢調將劉男帶回調查，全案以涉嫌違反藥事法、刑法詐欺等罪嫌送辦，並積極清查劉男販售的口罩流向。

桃檢調為維護國民健康，積極查緝製造黑心口罩的不肖業者，呼籲民眾勿購買來路不明口罩，如發現偽冒的口罩，勇於向本署或司法警察機關提出檢舉。

(中時 )