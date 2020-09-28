昨(27)日下午2時30分我國漁船「新凌波236號」通報於釣魚臺12浬附近作業遭日本保安廳公務船(KURIMA，PS-32)衝撞受損，漁業署表示「新凌波236號」漁船為109年度台日漁業協議海域許可作業漁船，漁業署將進一步調查瞭解，以釐清雙方責任，並透過外交管道向日方交涉，以維護我漁民權益。

漁業署表示，在接獲蘇澳電台通報後立即以衛星電話聯繫船長了解情況，並同時通報相關單位協助，「新」船船長表示船身有凹損及損失若干漁具，除此之外人船均安。

海巡署接獲通報即派出「基隆艦」馳援，基隆艦於傍晚17時30分左右抵達現場與「新」船會合，並戒護「新」船返台，並於今(28)日早上6時左右返抵南方澳漁港，漁業署已派員慰問。

漁業署強調，「新」船為經許可在台日漁業協定水域合法作業漁船，漁業署將進一步調查瞭解，以釐清雙方責任，並透過外交管道向日方交涉，以維護我漁民權益。

(中時 )