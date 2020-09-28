高雄樹德家商美容科實力堅強，參加第50屆全國技能競賽，在南區預賽一路過關斬將，最終在全國決賽脫穎而出，榮獲美容職類青年組、美髮職類青少年組雙金牌的亮眼佳績，再次擦亮樹德美容強權的招牌，全校師生引以為傲，紛紛為他們喝采。

面對被視為國內技職教育最具指標性及挑戰性的全國技能競賽，樹德家商參賽選手從構思、著手練習到比賽都是戰戰兢兢，絲毫不敢馬虎，選手們好不容易在分區賽搶到晉級全國決賽門票後，並沒有休息時間，而是立刻開始密集特訓，參賽師生不分平假日，全日無休專心投入下個階段的專業訓練，才能奪下此次佳績。

最值得嘉許的是，今年有3位剛升上高一的美容科新生，首次代表樹德家商爭戰，就擊敗來自全國的各路好手，分別勇奪金、銀、銅牌為校爭光，此次在賽場上脫穎而出的選手，將在10月參加國手選拔，若順利入選，將在明年代表台灣前往上海參加國際技能競賽。

樹德家商校長陳茂霖表示，美容科向來以培育國手著名，這些學子們對於技藝競賽堅守的信念和毅力，必定能成為他們日後面臨人生逆境時的重要動力。他對這些選手的努力與成績讚譽有加，特別肯定選手們在美容科專業教師團隊的領航下，再次創下全國美容美髮技職教育的美麗傳說，持續擦亮美容科這塊閃耀招牌，也盼選手們未來續創佳績。

(中時 )