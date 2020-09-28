一名平常喜歡吃燒烤、香腸或是煎炸食物的王小姐（65歲），四個月前開始大便有血，且有變細的狀況，去醫院檢查確診為直腸癌，王小姐表示「原只擔心自己失血過多造成貧血，沒想到竟然是腸子出了問題。」烏日林新醫院大腸直腸外科邱騰逸醫師表示，接受放射線治療，可以讓腫瘤縮小，減少癌細胞之擴散及局部復發機率之機率，有機會不用做人工肛門。

烏日林新醫院大腸直腸外科邱騰逸醫師表示，婦人自述喜歡吃燒烤，且來院前已血便4個月，安排大腸鏡檢查，發現於直腸接近肛門處，有四公分大小的腫瘤，切片確診為直腸癌。由於直腸在肛門上方，許多人擔心術後要裝置人工肛門，造成生活上的不便，而猶豫治療，但現在只要在術前先接受放射線治療（俗稱電療），有機會免做人工肛門。

以王小姐為例，只要術前先接受放射線治療，可讓腫瘤縮小，也減少癌細胞之擴散及局部復發之機率，然後以「腹腔鏡直腸腫瘤切除術」切除腫瘤，比起傳統開腹手術，術後恢復天數較短，肛門也能保留完整，維持正常排便和排尿之功能，目前術後恢復良好，只需三個月定期追蹤一次。

中秋節將至，大街小巷將再充斥烤肉情景，不過喜歡吃燒烤的民眾要注意自身健康，根據106年癌症登記報告統計，大腸直腸癌連續12年蟬聯癌症發生率第一名，更有年輕化的趨勢，邱醫師呼籲，50歲以上的民眾，應每年接受一次大腸鏡檢查，民眾若發現最近排便習慣改變、血便、體重驟降、大便變細等狀況，建議及早就醫檢查，早期發現、早期治療，存活率高達90％以上。

(中時 )