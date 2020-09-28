大陸十月1日國慶，官媒央視今日公開當天慶祝晚會的卡司，赫見出身台灣的歐陽娜娜、張韶涵將登台，跟眾人大合唱〈我的祖國〉等歌曲，此事不但引發兩岸網友熱議，連台灣官方也相當關注，而歐陽娜娜對於台灣網友強勁的罵聲，似乎毫不受影響，今還如常曬美照，放送大陸好風光。

對於歐陽娜娜、張韶涵將登上陸國慶晚會，行政院長蘇貞昌先發聲認為不太適當「國人自有公評」，陸委會則嚴詞表示若違反兩岸人民關係條例，將調查懲處，文化部也認同跟進，台灣網友們則是罵聲隆隆，甚至掀起一股請官方註銷她台灣國籍的風潮，或是紛紛到她社群版面要她乾脆自己放棄台灣籍。

而對於陸國慶登台所引發的風波，外界都很關注歐陽娜娜的反應為何，但她似乎不受影響，稍早還po了搭船出海的照片，表示「生活很美好」，反倒是為了這篇美景照的排版「操碎了心」，而對於歐陽娜娜的淡然以對，有網友翻出她過去參加實境節目的片段，指出真正會讓歐陽娜娜憂心的，忙碌的工作與圈內交友問題， 讓她在鏡頭前哭爆。

歐陽娜娜曾出演實境秀《嚮往的生活4》，在節目中拉著比她小的女星張子楓吐露心事，說自己工作、課業兩頭燒，也因此在圈內沒什麼朋友，「本來很不開心，每天都睡不著」，如今來到節目中，跟大夥兒相聚，心情才好了起來。

歐陽娜娜甚至主動跟主持人何炅說想多留一天，對方連聲說好，並把她抱進懷裡寵，讓她頓時在前輩懷裡爆哭，被勸跟現場「懂妳的人」一起好好哭出來，紓壓就沒事了，如今網友回顧這片段，大感無言，覺得她是有鏡頭拍才這樣，酸言「你賺錢的時候沒見你說多，自己選擇的路就要走下去」、「實在是太假了，看不下去」。

(中時新聞網)