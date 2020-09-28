1992年的一場會談，如何成為台灣近代歷史中重要的一頁？前海基會副祕書長李慶平應【永慶公益線上講座】邀請，結合政大校友會開辦「大師生涯講座」，揭開洽談九二共識之際，鮮為人知的籌備與溝通過程！

李慶平五十八年畢業於國立政治大學外交系，外交研究所後赴美國華府工作。曾任海基會副祕書長、中國廣播公司總經理、駐美代表處文化參事、中國國民黨中央評議委員等職務，親身經歷了兩岸從對抗進入和平交流，如一九九二年兩岸建立「九二共識」的過程及一九九三年辜汪會談的過程。李慶平有感現階段兩岸關係特別低迷，不安情緒逐漸高漲，認為用理性的分析、歷史的論述來見證兩岸關係，才是知識分子應有的態度和責任。

這段歷史從台灣政府開放民眾到大陸探親、兩岸民間交流愈來愈密切開始，接著1990年起海基會與海協會相繼成立，到了1991年4月份，海基會秘書長陳長文率領14位同仁拜訪北京，兩岸展開更正式的交流。

在1992年11月，海基會與海協會更於香港舉行會談，李慶平回憶，當年與海協會的交流碰到的最大難題，是雙方的認定分歧，無法達成共識。原本以為談判就此破局，但當時身處台灣的李慶平，與陸委會官員緊急召開會議，一起找出讓協商繼續進行的關鍵。最後他們如何處理困難又複雜的兩岸問題？過程中，還經歷了哪些挑戰？辜汪會談的成果如何影響兩岸的和平發展？李慶平又如何看待現階段台灣與中國的政經關係？邀您一起於9/28(一)晚上9點半，在好房網YouTube平台上共同揭曉這些答案。

李慶平透露了不少當時雙方溝通、舉辦會議的過程與細節。（圖／業者提供）

(中時新聞網)