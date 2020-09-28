官方主導的大型基礎建設項目紛紛啟動，大量基建原材料需求暴增，導致全球金屬價格也因此大幅飆漲。這不僅對金屬市場是好消息，也可能預示著全球經濟的好轉。圖為大陸連雲港。（圖／陳曼儂攝）

今年初新冠病毒大流行迫使中國大陸工業幾乎停擺，但疫情受到控制後，為挽求近乎窒息的經濟，大陸官方大力推動經濟刺激政策，尤其是官方主導的大型基礎建設項目紛紛啟動，大量基建原材料需求暴增，導致全球金屬價格也因此大幅飆漲。這不僅對金屬市場是好消息，也可能預示著全球經濟的好轉。

《紐約時報》(New York Times)引述分析人士稱，中國大陸的工業金屬消耗量約占全球半數。疫情於3月開始緩解後，大陸官方推出龐大的財政刺激計畫，大力推動橋樑、公路、公用事業設施、寬頻和鐵路建設，造成近幾個月來用於基礎建設的鐵礦石、鎳、銅、鋅和其他金屬價格飆升。其中鐵礦石價格上漲超過40%，用於製造不銹鋼的鎳和用於金屬電鍍的鋅的價格上漲超過25%，用於製造電力傳輸、建築和汽車製造所需的電線、長期以來被視為世界工業經濟晴雨錶的銅，價格也出現約35%的上漲。

倫敦凱投宏觀(Capital Economics)的大宗商品市場分析師卡洛琳．貝恩(Caroline Bain)說，中國再度採用過去的投資路線，大規模投入金屬密集型的基礎建設，使金屬需求出現強勁回升。

報導說，上個月大陸鐵路運營部門宣佈，計畫在未來15年內將高鐵網路規模擴大一倍。據標準普爾(Standard & Poor)的分析師稱，7月包括中國海洋石油總公司和中國移動等巨頭在內的國有企業投資比去年同期增長了14%。相較之下，私有企業的投資只增長了3%。

在大陸人口最多的廣東省，地方官員計畫今年在公共醫療設施、5G網路和交通基礎設施上投入7000億元人民幣（約1000億美元）。

報導指出，今年初的新冠病毒暴發導致經濟規模僅次於美國的中國大陸經濟停擺，是半個世紀以來首次承認季度經濟成長成長下滑。這段期間金屬價格暴跌，銅和鋁價格都下跌了約20%，而鐵礦石下跌了約15%。澳洲、巴西、智利與秘魯等國的礦業巨頭股價暴跌，今年首季跌幅甚至高達40%。

大陸官方採取了規模龐大的應對措施後，讓大陸成為近幾個月來全球經濟復蘇最快的國家之一。高盛(Goldman Sachs)估計，隨著中國向經濟注入資金，今年上半年，其預算赤字占國內生產總值(GDP)的比例會激增一倍至20%。8月的工業生產資料顯示，與去年同期相比，工業生產增長了5.6%，確認了該行業已經出現「V」型復蘇。

經濟合作與發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)的經濟學家預計，大陸的GDP今年將增長1.8%，成為今年20國集團中唯一正成長的國家。分析師認為，這不僅對金屬市場來說是個好消息，也可能預示著全球經濟的好轉。銅價大漲反應市場的聲音，經濟形勢可能比預期更強。

(中時新聞網)