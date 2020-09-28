學生透過傳統書信、社群軟體、漫畫接龍等方式，讓彼此介紹地方美食與文化。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆深美國小特教老師吳荔馨表示，學生經過一學期的寫作教學後，能把期末考的造句都寫完，家長也讚譽有加。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆深美國小特教老師吳荔馨與桃園上田國小老師邱雅姿合作「田美」友誼－跨校交筆友教案，結合傳統書信、社群軟體等方式，透過交筆友的互動、分享，讓學習障礙的學生提升語文能力、社會技巧與資訊素養等能力，獲教育部第六屆獎助製作特殊教育教材教具設計比賽全國第一。

吳荔馨是特教老師，每年會根據學生的特殊需求設計課程，至今已長達10年，她說，學習障礙的學生在學習策略、人際溝通方面有需求，但他們對書寫有很大恐懼，因此，透過書信、社群軟體、漫畫接龍等方式，讓彼此介紹地方美食與文化，利用影片分享、留言及回覆留言，提升其溝通與人際互動的能力。

吳荔馨指出，這項跨校交筆友課程已經實施2年，共有16位學生參與，學生原本對寫字感到害怕，但為了讓筆友看到完整的書信，努力學習注音打字，也使用語音輸入系統練習口語表達，從原來造句字數不到10字，經過一學期的寫作教學後，能把期末考的造句都寫完，家長也驚呼，孩子判若兩人，變得更有自信。

深美國小校長陳建文表示，吳荔馨非常努力，平常不斷在耕耘教學課程設計，每年都有比賽作品產出，這次與桃園合作的教程也只是其中之一，今年獲得全國特優是實至名歸。

(中時 )