今年因疫情一波多折的台北國際電玩展（TGS）雖未能順利舉行，不過2021 TGS已預定將於明年1月28日正式在台北南港展覽館登場，台北市電腦商業同業公會也首度採行線下與線上同步舉辦的雙軌型式，突破時間與疆域的限制，打造全球遊戲產業人士與玩家無界「線」的交流平台。

2021台北國際電玩展規畫商務區、玩家區以及亞太遊戲高峰會三大主軸，其中為期2天的「B2B ZONE商務區」，首度開啟線上參展及實體參展方案，提供全球遊戲產業人士無時差交流媒合的商務平台。同步舉辦的「Asia Pacific Game Summit亞太遊戲高峰會」及「INDIE SALON」論壇演講活動，也不僅止於實體活動，屆時亦將採線上播出型式提供海內外講師及聽眾共同參與，分享最新的產業脈動資訊。

此外，台北國際電玩展全新打造醞釀已久的線上節目，預計於年底前推出。

除了自9月起已開放報名的玩家區及商務區，獨立遊戲獎項「Indie Game Award」亦同步開啟報名，廣邀來自世界各地優秀的獨立遊戲開發團隊一同共襄盛舉。歷年的TGS多可吸引來自25國以上的廠商、玩家共襄盛舉，台北電腦公會也預估2021台北國際電玩展將有近500家參展商家數、並可達35萬觀展人次。

重新定位的2021台北國際電玩展，也將針對為期4天的「B2C ZONE玩家區」，匯集各家遊戲品牌大廠第一手的內容，滿足各類型玩家的多元需求。在大會主題專區「Indie House」與「桌遊樂園」，更將號召更多話題新作，帶給廣大玩家更豐富的遊戲樂趣，讓玩家在展場內享受沉浸式娛樂體驗之際，廠商也將帶來大量新品，預計再掀起一波消費商機。

(工商 )