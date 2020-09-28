玖壹壹睽違2年推出新專輯《LOCAL》，28日教師節他們到Hit Fm聯播網探班「活力DJ」阿娟的節目，阿娟應景詢問玖壹壹以前是怎麼樣的學生？洋蔥表示自己是好學生代表，不遲到早退、不翹課，健志則到現在都記得國小每一任導師的名字，至於春風有沒有當過什麼班級幹部？春風笑回「每一個都當過」，自己提名還跟同學「喬」一下，讓阿娟驚呼：「原來春風這麼小就社會化。」
玖壹壹出道11年，今年原計劃到美國巡演，受新冠肺炎疫情影響，海外行程都已取消，於是三人趁空前往澎湖閉關寫歌，沒想到洋蔥第一天就喝醉，而春風怪癖最多，尤其是潔癖，春風自招防疫期間都會隨身攜帶酒精消毒，且房間一定要收拾得很整齊，洋蔥聽聞爆料補充，春風連去網咖，鍵盤及座椅都一定要噴酒精，手機殼也要徹底消毒。
暌違2年推出新專輯，好奇過程中有沒有遇到困難？健志直言「就是錢的問題」，特別是拍MV的預算，玖壹壹三人分別拿出10萬補貼，只為了顧及專輯及MV品質，透露新專輯10首歌都會拍MV。
(中時 )
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