中央流行疫情指揮中心昨（27）日舉辦防疫紀錄片首映暨防疫獎章頒獎典禮，衛福部長陳時中表示，台灣人氣質好，「靠著我們的氣質，可以打敗病毒」。對此，國民黨副秘書長李彥秀狂酸，這項醫學上的偉大發現，肯定是今年諾貝爾醫學獎大熱門，並砲轟民進黨政府的行為有如清末的義和團。
對於陳時中的說法，李彥秀今(28)在臉書上表示，「氣質是對抗新冠肺炎的最佳疫苗？」並指出，不買中國大陸產製的疫苗還可以理解，起碼符合民進黨「逢中必反」的形式邏輯，但是「用氣質就可以打敗病毒」，這項醫學上的偉大成就與發現，肯定是今年諾貝爾醫學獎的大熱門。
李彥秀批評，民進黨政府精神戰力無極限，前有「用愛發電」、「功德長照」、「嘴巴撐港」，現有「氣質抗疫」，有如清朝末年的義和團一般，「以為唸幾句咒語，就真的神功護體。」
李彥秀還質疑，「氣質可以抗疫，假新聞，陳時中要不要先關三天？」並表示，有這樣反智的政府，臺灣人民恐怕真的只能禱告自求多福了。
網友們也留言回應，「這還不足以形容他，應該再貼切一點才像」、「是在說什麼啊？？？他真的是牙醫師？？？我要昏倒了」、「川普都還有奎寧！你是靠氣質」。
(中時新聞網)
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