26日水產行小貨車惡意逼車重機，導致騎士摔傷，引起網上眾怒。多位前員工在網上爆料，水產行老闆平常酒不離身外，還指控老闆和老闆娘不僅個性差，對待員工也相當無人性，種種惡行在網上被起底。

一台重機26日行經屏東縣萬丹鄉台88線快速道路時，遭水產行小貨車用「謀殺式」的高速路肩逼車，重機的右側把手不慎被貨車擦撞，當場在路面翻滾好幾圈，甚至差點捲進內側的聯結車內，所幸騎士在摔車後機警地跳到路邊，才逃死劫。

事發行車紀錄器在網路擴散後引發熱議，水產行老闆甚至在臉書嗆聲，直指「是重機不讓路，不是我們逼他車」，此言一出，網友的怒氣值再度飆高。不少網友動用鍵盤力量，肉搜出水產行地址，並於今日下午號召近百輛重機包圍住水產行，揚言要「買爆水產」，也在路邊生起炭火烤蛤蜊與棉花糖，藉以表達用路權遭脅迫的不滿。

前員工紛紛出面爆料水產行老闆的惡行。（翻攝臉書）

有眼尖的網友發現，疑似前員工的網友在臉書控訴，表明自己曾在水產行上班過，更說水產行的老闆與老闆娘脾氣超差，對待員工的態度無人性，老闆自出車載貨到下貨的過程中都拿著啤酒狂喝，整路酒駕藐視道路安全。不僅如此，該網友還說他工作一個禮拜就被炒魷魚，甚至沒拿到該有的薪水。

還有另位積怨多時的前員工出面留言聲援，附和老闆個性差的指控，大喊「把我留言頂上去」，最後氣憤地說這間店總算出事，狠撂一句「再不買我的便當啊」，意外成為笑點，逗樂網友。

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(中時新聞網)