蘇澳籍漁船「新凌波236」在釣魚台海域遭日本公務船衝撞。外交部長吳釗燮表示，漁船目前回到台灣，後續會跟日方釐清相關事實、責任。對此，宅神朱學恒在臉書上指出，從事件發生後就一直在注意我國駐日代表謝長廷的發言，而謝長廷的第一反應也讓他笑了：果然是個無用的NPC。

朱學恒指出，以大家對於我國駐日代表、自稱大使的謝長廷先生的理解，相信大家都知道他在事後除了舔舔日本當局或是假裝沒事發篇不相干的文之外，「啥屁也不會做」，而謝長廷的表現也沒有讓大家失望。

朱學恒指出，謝長廷在事件後臉書上的第一篇文章內容竟是「日本菅義偉首相有一項新的政策是新設「數位廳」，公家機關服務徹底數位化外，也將解決目前常發生的紊亂現象，例如布製口罩的郵寄、各位補助或救濟金申請、發放的耗時等待及民間怨言。」這讓宅神笑翻了，看起來在謝長廷的世界線，日船衝撞我國漁船的事情根本沒有發生呢！

朱學恒狠酸謝長廷，表示謝真是充分發揮了「毫無用處就只是一個NPC」的功能，以後乾脆請他多COSPLAY小夫幾次融入日本社會吧！

(中時新聞網)