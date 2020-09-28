美國祭出華為禁令，華為被限制禁止使用Google及其App商店Google Play後，仍不放棄在App領域中找尋別的機會。如何讓自家APP商店 AppGallery 的內容更加豐富，也成華為未來所面臨的重大問題。在今年度的東京電玩展中，華為以線上方式在YouTube官方頻道上播出影片。華為除了介紹自家APP商店AppGallery之外，也在影片中介紹了該公司與美國Unity Software(U-US)等其他電玩遊戲開發商的合作。

日經新聞報導，此次是華為第2次在國際展覽會中推行AppGallery，而主打的是遊戲，華為表示，AppGallery已經與遊戲引擎商Unity建立合作關係等，目前AppGallery已可在全球170多個國家使用，擁有180萬名註冊開發商。

不過，目前在AppGallery只有大約10萬種APP，與Google Play的大約300萬種APP有著極大差距。

報導也指出，這並不表示華為這波宣傳的策略是錯誤的，因為雖然Google Play跟Apple的iOS上都有上百萬個App，但是7成以上的收入來自遊戲，僅今年上半年2大App商城就有高達366億美元的收入。而華為該如何取得更多遊戲廠商的協助，來讓自家APP商店的遊戲種類更加豐富，也成為未來的重大問題。

(中時新聞網)