受到疫情影響，國人今年出國恐無望，台中OUTLET商場爭相推出精名品促銷案吸客！其中，日曜天地搶在中秋連假前夕，於9月30日至10月26日舉辦「歐洲名牌採購會」，30大歐洲名牌全面下殺2折起、滿千再折百，消費滿額加碼抽澎湖雙人來回機票；首日更邀請人氣空姐網紅領頭，在台灣體驗偽出國的OUTLET血拼之旅！

日曜天地OUTLET搜羅來自義大利ARMANI、GUCCI、Benetton、英國BURBERRY、法國巴黎Le coq Sportif等超過30大歐洲品牌，包括精品時裝、名牌包、奢華錶款，全面下殺2折起，滿千再折百！

其中，詢問度最高的ARMANI低調奢華的女性時裝外套，原價57,800元，特價11,560元，下殺2折；熱銷的GUCCI、Burberry精品包款，最低3.8折起，滿萬再折千；歐洲精品錶款FENDI，原價38,500元，特價9,990元，下殺2.6折！

同期在日本擁有四十年口碑的休閒品牌SIMPLE LIFE OUTLET全新進駐，男女裝全面3折起，還有台灣知名設計師品牌DLEET的首間OUTLET店在日曜天地OUTLET獨家登場，為整體品牌陣容更添加戰力，搶攻中秋連假商機！

由於今年出國的機會遙不可及，有位外國網友太想出國，將家中跑步機幻想成機場的行李輸送帶，手拿行李站在跑步機上緩緩前進，在社群上引起全球網友共鳴。日曜天地OUTLET為滿足消費者想出國的心，祭出偽出國好禮四重奏，消費滿額不但可抽澎湖雙人來回機票，9月30日至10月4日，民眾攜帶行李箱到店購物，直接送購物金！

首日加碼舉辦行李箱滑行賽炒熱買氣，準備萬元名牌包、澎湖偽出國雙人來回機票抽獎券等大獎，並邀來人氣空姐網紅，模擬機上廣播為活動做開場，讓民眾感受一系列偽出國的臨場感之外，也滿足無法出國卻想撿便宜享優惠的願望！

(工商 )