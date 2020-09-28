北市勞動局就服處32歲呂姓個案管理員，7月29日晚間遭警方查獲擁有3包安非他命及1包安毒藥丸，依法送辦。但北市議員許淑華28日質詢揭露，呂男的職務是在第一線協助更生人、身障者、受暴婦女、中低收入戶者就業，竟然在職，市府太過荒謬。就服處回應，依《勞動基準法》規定，除非有期徒刑判刑確定，才可終止勞動契約。

據了解，呂男早在2018年3月就因涉及毒品交易，遭警方逮捕，去年中旬應徵到北市勞動局職業安全科任職約聘僱技士，協助官員辦活動、蒐集資料，到了去年底考上勞動局個案管理員資格，今年5月6日到就服處任職個案管理員，負責幫助弱勢就業。

怎料，警方獲得情資，7月底到呂男位在士林區葫蘆街的住處搜索，當場起獲毒品，呂男到案辯稱「是在飯店約炮後，炮友所留下來，他不知道是什麼就拿回家」，但經訊後，檢警懷疑呂男是藥頭，又裝病不提供手機內容，於是依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

「北市府太荒謬！」許淑華痛批，呂男不願配合調查，持有毒品又是事實，卻任由呂繼續在職上班，內湖21日才發生毒駕司機撞死人，市府竟還讓呂在第一線接觸弱勢，且沒針對公務員進行毒品紀錄查核，警局也沒掌握狀況。

就服處長游淑眞表示，呂男是獲中央補助款「一年一聘」的人員，任職到明年5月5日止，因依《勞基法》需被判有期徒刑確定，才可終止勞動契約，所以尚在任職，但就服處一周有提供3次心理輔導，並推薦去戒癮門診，並跟毒防中心合作。北市警局長陳嘉昌表示，全案已送地檢署，若判決定讞，會在呂男良民證上註記。

(中時 )