不歸路天工變祭，地暘出群鋒競折，操縱萬兵魔手詭舞，竟使斷劍生怨，交織噬元羅網蠶食仙閣俠女元功；僵持間，地暘驚散瀰天之瘟，欲將苦境大地盡淪瘟土，就在眾人無計可施之際，倏聞朗聲詩號，拔俗道姿曜綻曙光，名劍收天再現塵寰！

逆世雙鱗殛心威，異天劍龕雙雲對，風月主人高聲一喝，雙鱗合一，死亡巨能直撲而來，心知摧世威能，劍風雲劍龕即刻上手，殛心能強撼軒昂劍龕，震天巨威，橫掃十里方圓，同時風月主人異天魔印再現，劍風雲退無可退，決意衝破真元！

生死已至十日限，玉龍只存一線機，重創在身的玉龍隱士，再遇挹天癒意外一掌而來，血花漫天，逐漸迷茫的目光失了焦點，再不見武林紛擾，再不聞江湖爭端；已無餘力力挽狂瀾的岳雲深，終是頹然倒落塵埃；一旁的藍襲醫者冷然注視，挹天癒究竟是正是邪？此舉又將為未來局勢帶來何種變化？欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第5章：劍瘟出，萬里折鋒；道影現，一劍收天；第6章：無雙第一幕：蝶夢春曉一覺清。

(中時 )