除活動外，也推出太平雲梯特色周邊商品，圖為太平雲梯積木。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

太平雲梯將滿3周年，中秋連假將舉辦一連串慶祝活動。（太平社區產業合作社提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣梅山太平雲梯即將滿三周年，將於10月1日至10月4日中秋連假期間舉辦為期4天的慶祝活動，太平村長嚴清雅表示，這次以嘉年華的概念規畫，透過活動內容讓遊客了解太平社區的產業多樣化，另，太平雲梯以雲海聞名，周年慶期間也舉辦梅山之美攝影展，邀請攝影師以講座方式分享雲梯的多變美景。

太平雲梯3周年系列慶祝活動以嘉年華會為主題規畫，邀請數台行動胖卡餐車，結合在地特色店家和專業胖卡服務廠商，提供茶產業體驗、咖啡產業體驗、絹印體驗、燒烙體驗等休閒、感官課程。

太平社區產業合作社也推出2種遊程票券，除包含雲梯門票、手作體驗（絹印或燒烙擇一）及餐券外，還能搶先拿到太平雲梯今年推出的限量周邊商品，熱感溫紀念馬克杯及太平雲梯樂高超微型積木，合作社經理張世昌說，太平雲梯樂高超微型積木從一開始的空拍建模，到橋體構件繪製，經過半年才做出成品，很有紀念價值。

嚴清雅指出，太平能做出現在的成績要感謝各單位的鼎力相助及在地居民的付出，今年因雨水少，加上新冠肺炎疫情國旅大爆發，雲梯營運成長約20％，未來會繼續努力，歡迎民眾上山同樂。

(中時 )