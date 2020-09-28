不少勞工遇到勞資爭議，受限工時關係不便使用法律諮詢服務，新北市勞工局10月起與基隆律師公會合作，於每周三晚間6點至9點，於市府1樓提供免費律師夜間面對面諮詢服務；勞工局長陳瑞嘉表示，盼打破時間限制，提供有諮詢需求的勞工，下班後也能獲得適用的法律資訊。

新北市勞工局2012年起與法律扶助基金會新北分會合作，推出「免費律師諮詢勞工法令電話通」、「免費律師面對面諮詢」等服務，由法扶指派義務律師，免費提供新北市的勞工全天候電話及面對面諮詢，但因服務僅限平日上午、下午的上班時間，不少勞工因工作因素，儘管遇到勞資爭議也沒空諮詢。

陳瑞嘉指出，勞工局10月起與基隆律師公會合作，新增夜間法律諮詢服務，於每周三晚間6點至9點間，於市府1樓提供免費律師面對面諮詢，讓有需求的民眾，更方便取得法律資訊。

勞工局補充，除了免費法律諮詢外，勞工局2016年也推出夜間勞資爭議調處，共受理24件申請案，調解成立率50％，為勞工爭取金額達134萬7800元，成效不錯，不過以往夜間調解服務，僅透過1家委託辦理調解業務的民間團體協助，10月起再擴大至4家民間團體合作辦理，盼提升當事人出席意願。

(中時 )