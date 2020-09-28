因為牆上的芳名板，牽繫起睽違40年的師生緣，相差12歲的師生2人今年夏天再度相見，在家扶員林兒少新館內話家常。（家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

58歲的王震光上周特別親自送上月蛋黃酥、梨子等禮盒給高中最疼他的英文老師廖雲卿，提前祝老師中秋節、教師節快樂。（王震光提供／謝瓊雲彰化傳真）

王震光自嘲說，多年來為了公益社福歷經滄桑，相較於老師駐顏有術幾乎是凍齡，怕老師見到他認不出來，事前還特別翻出40年前的高中照片送去給廖老師看，果然廖老師仍對他印象深刻，「班上很調皮那個。」（王震光提供／謝瓊雲彰化傳真）

闊別40年，因公益善行再續師生緣！彰化家扶中心主任王震光，年初時無意間在員林兒少新館內牆上，瞥見某捐款人芳名竟與他高中恩師相同，幾經探詢才確認，正是員林高中退休、曾獲杏壇芬芳獎的英文名師「廖大媽」廖雲卿，2人日前再見面，充滿感動。

58歲的王震光原本服務於北台中家扶（原台中縣）社工，2003年陞任台北市家扶主任，2007年底調任彰化服務至今，為了員林新館建館募款，有扶幼委員提議在外牆磁磚與館內裝飾木片牆上，以雷射鐫刻捐款人芳名，迅速引發熱烈響應，也讓他看見昔日恩師大名。

王震光花了半年打聽，因校方無法透露退休教師聯絡個資，只好改從內部捐款人資料著手，終於取得聯繫，日前雙方約好在新館內見面；擔心老師認不得他，他還請社工督導事先帶著他高中舊照給老師，而她看了照片後的評語竟是「當年在班上很調皮」，令眾人莞爾。

一塊鐫刻芳名板牽繫起久違40年的師生情誼，王震光再見到當年最疼他的廖老師，往事歷歷、彷彿重回少男時代；剛好2名23、24歲女社工，也是她昔日學生，眾人更驚訝於春風化雨42年、70歲的廖大媽，歲月絲毫沒在她身上留下痕跡。

王震光回憶，他高中就讀明道中學，個性活潑外向、成績中上，偏偏英文不太行，年輕的廖老師擔任他高一、高二英文科任老師，教學嚴謹用心，就像是鄰家大姊姊般親切，2人特別投緣、無話不談；1978年老師懷孕產子時，他還特地與同學前去彰基探望。

王震光自嘲，當年老師還經常請他幫忙跑腿拿試卷，他滿心歡喜以為老師私心偏袒想讓他先偷瞄幾眼試題，無奈「英文不會就是不會」，就算比同學早幾分鐘看到題目，還是不會寫。

員林高中學務主任陳威亨說，廖雲卿老師在員中服務35年，退休後擔任正新輪胎羅結教育基金會董事，為學校引進獎學金、愛心便當等諸多助學資源，更可貴的是她身為資深英文名師，卻直到退休前年年自願擔任班導師，用心指導、帶領語言資優班的學子，是所有教師學習、敬重的杏壇前輩。

(中時 )