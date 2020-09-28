「雲林巾彩耕地藝術節」打造巨型竹編毛巾裝置藝術，行銷雲林縣虎尾鎮毛巾產業。（行政院雲嘉南區聯合服務中心提供／張朝欣雲林傳真）

台灣主要毛巾產地雲林縣虎尾鎮，將於10月1日舉辦「雲林巾彩耕地藝術節」，28日開放45米長的竹編毛巾裝置藝術，供民眾先睹為快，竹編毛巾座落於農地中，象徵產業、土地與人的聯結，10月1日起至11日陪伴民眾歡度中秋與國慶假期。

「雲林巾彩耕地藝術節」由行政院雲嘉南區聯合服務中心主辦，藉以行銷國產優質毛巾，主辦單位今年在虎尾鎮埒內社區親水公園旁農地，打造1個長45米、寬12米、高逾3米的竹編毛巾裝置藝術，側看似起伏的巨型波浪，俯瞰則像毛巾飄落在農地，極具特色。

雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，虎尾鎮是台灣最大的毛巾產業聚落，希望透過此次長達11天的活動，讓遊客更認識每天都要用到的日用品「毛巾」，同時也串連周邊景點、旅宿餐飲業及特色商圈，創造跨產業的大商機。

竹編毛巾裝置藝術創作者游文富說，巨幅竹編兩邊有毛巾邊的線條感，中間波浪造型則是毛巾的肌理，編織方式仿效毛巾的製成方法，由人工編織而成，白天陽光灑落在竹片上，會反射出耀眼的金黃色光芒，晚上透過燈光投射，充滿浪漫氛圍。

為期11天的活動，除了精緻毛巾市集、還有小農市集、虎尾魅力商圈優選店，以及使用地食材製作的「好食在」、「巾好吃」饗宴。10月10日最受孩子歡迎的紙風車劇團，將演出關於愛與勇氣的「雞城故事」，最適合親子同遊。

(中時 )