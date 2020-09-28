現代人經常出門在外，要追求更好的生活品質與健康，不僅要關注室內空氣品質，也要關心出門在外時的空氣品質。在疫情發生後，天天出門都要配戴口罩，時不時還得帶著口罩在外奔波，難以呼吸的情況可說是天天都得經歷。LG今日預告在IFA展上發表的PuriCare口罩型空氣清淨機以及LG Wing可旋轉螢幕的全新手機，都將在台推出。其中，PuriCare口罩型空氣清淨機預計十月份就有望在台上市，定價有望落在NT$5000以內。

LG台灣總經理 宋益煥 在今日媒體活動中分享了LG對台灣消費者特性的洞察。他指出，即是在疫情下，不少消費者都更緊縮自身消費，但是卻看見只要能符合消費者本身的需求，台灣消費者是願意為高價產品出手的族群，並且在售後服務上相當重視。因此LG也相當看好在完整的產品佈局下，以及持續與消費者溝通LG在IoT上的完整佈局，可以持續吸引台灣的消費者。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機可更換的過濾配件。（黃慧雯攝）

為了進一步刺激消費者的購買慾望，LG今日短暫預告了將會在台推出LG Wing手機，邀請消費者可以期待。此外，則還會推出在IFA展上發表的PuriCare口罩型空氣清淨機。PuriCare口罩型空氣清淨機採用了雙層HEPA等級濾網，更有雙淨化風扇與專利呼吸感測器，能在偵測到消費者呼吸量增加的前提下，自動增強風速。整體上將以能帶給消費者「更潔淨的空氣」、「更服貼」、「呼吸更輕鬆」以及」「充電更便利」等四大特性，配戴上後，3段式風扇將能讓使用者感受到更容易呼吸，空氣也更清新的體驗。

類似於一般空氣清淨機，PuriCare口罩型空氣清淨機採用了可更換式的雙層HEPA等級濾網，前端則有雙淨化風扇，裡頭也有過濾片可以更換。預計整機出廠時會搭配11組空氣濾淨墊片、1 組HEPA等級濾網，後者預計1個月更換一次即可。而清淨機內建820mAh，搭配USB-C充電2小時可用８小時，足以負荷每天外出工作的需求。PuriCare口罩型空氣清淨機內外部分皆可以酒精擦拭，達到清潔的效果。預計PuriCare口罩型空氣清淨機以及可更換的HEPA等級濾網、淨化風扇片都有望在10月中旬一同上市。

(科技)