看過無數具屍體的法醫高大成，這次接受《中時新聞網》專訪，談到法醫生涯中也曾碰到不少靈異案件，他提到印象最深刻的是「毒水餃命案」，該名死者丈夫，說妻子是因為吃水餃不小心噎死的，沒想到死者驗屍的前一晚，竟利用鬼壓床向高大成求助。

夜半陰氣陣陣鬼壓床 高大成辦渣夫遇冤魂

高大成回想民國70多年的一起命案，有位丈夫因為愛上了一名舞女，導致妻子決定和先生離婚，但因為丈夫是公務人員，怕離婚自己的前途就毀了，不願離婚並且想辦法把太太弄死。因為妻子很喜歡吃他包的水餃，於是買老鼠藥混合在水餃餡內，妻子不移有他吃完瞬間倒地，事發立刻也將太太送醫急救，但還是回天乏術。先生之前曾幫妻子投保三百多萬的保險，貪心的想領更多保險金，積極跟醫師說「我太太是吃水餃噎死的，所以幫我開意外死亡。」醫師表示意外、自殺、他殺都要檢察官及法醫在場才能開。

女鬼壓床伸冤，揭開渣夫用毒水餃殺妻真相。 (示意圖_達志影像)

沒想到這回相驗的驗屍官是高大成，他表示「我會從氣管食道這裡切下去，看是不是嗆死的，如果裡面有食物卡著，我會認為她是窒息的。」先生聽完緊張的講「算了！沒辦法開就不要，直接給我開自然死亡就行了。」法醫總覺得哪裡怪怪的，靠近屍體一看，竟發現身體出現毒藥物中毒反應。

夜半遇靈異鬼壓床。 (示意圖_達志影像)

當天晚上高大成睡覺時，伴隨陰風房門被打開，他表示大家都說鬼沒有腳，其實真的有腳，祂緩緩的走進我房間趴在我身上，讓我無法動彈，祂看著我說「我有事找你啦！」回想起鬼壓床情景，讓高大成直呼真的太真實了。隔天看到桌上案件照片讓他背脊瞬間發涼，照片中的婦女就是昨夜求助的女子。後來高大成繼續追查這起案件，沒想到這名死者的死因，就是丈夫在水餃餡裡加了老鼠藥，毒死自己老婆。

（攝影/邱子軒、剪輯/范佐意）

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